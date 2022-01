METSAKOOL | Mis vahe on raadamisel ja lageraiel?

Metsalehe “Metsakool” vaatab lähemalt, millised raied on olemas ja miks neid tehakse.

1. HOOLDUSRAIED

1. 1. VALGUSTUSRAIE

Noores metsas jäetakse kasvama tulevikupuud ja tehakse neile kasvuruumi, raiudes nende vahelt välja kõik muu. Meenutab sisuliselt porgandipeenra rohimist ja harvendamist. Kui eesmärk on kasvatada enamasti okaspuudest koosnevat metsa, raiutakse alguses välja kõik kiirekasvulised lehtpuud. Hiljem jõuavad need kohtades, kus okaspuud pole uuenenud, järele kasvada ja tulemuseks on segamets. Maharaiutud võsa jääb tavaliselt maha ja kõdunedes moodustab huumuse.

1.2. HARVENDUSRAIE

Keskealises metsas jäetakse kasvama soovitud liikidest tulevikupuud ja tehakse neile kasvuruumi, raiudes nende vahelt välja kasvus maha jäänud või ülekasvanud, haiged ja vigastatud puud. Harvendusraiet on soovitatav teha kaks korda 10–25aastaste vahedega. Raiutud materjal võetakse puiduna kasutusele, palgipuud tuleb sealt aga vähe ning enamik on kasutatav kütte- ja paberipuuna.

1.3. SANITAARRAIE

Kahjustatud metsas, olenemata selle vanusest, tehakse sanitaarraiet. Kui puud on juba rikutud näiteks tormi või ulukite poolt, siis on varsti kohal ka metsale ohtlikud seened (juurepess) ja putukad (üraskid), mis võivad edasi levida ka tervetesse naabermetsadesse. Raiutud materjal võetakse puiduna kasutusse, kuid ka siin on kvaliteetse palgi osatähtsus tavaliselt väga väike. Osa kuivanud puid jäetakse metsa elupaigaks liigirikkusele. Üraskirüüste puhul raiutakse tõrjeks püünispuud, oodatakse, et putukad need asustavad ja veetakse siis kiiresti metsast välja.

2. UUENDUSRAIED



Küpses majandusmetsas tehtaval uuendusraiel on kaks eesmärki:



saada puitu siis, kui puud on täiskasvanud, aga mitte veel nii vanad, et mädanema hakkaks;

teha ruumi uuele metsapõlvele, sest vana metsa all ei ole noorte puude edukaks kasvamiseks ruumi, toitaineid ega valgust.

2.1. LAGERAIE