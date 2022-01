Leili metsalood | Talvine metsaraie ja kuivad kaselõmmud

Kase puhul on oluline järgida mahlade liikumise aega ning teada, et kevadel raiutud kasest kvaliteetset saematerjali loota ei maksa. Kui kevadel minna raielangile vaatama, siis saab näha, kuidas kasekänd "nutab" tüve taga ja upub mahlapisaratesse. Juured mullas pole veel aru saanud, et puud polegi enam, ainult känd…