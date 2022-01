Miks me peame hooldekodu koha eest maksma üle mõistuse kõrget hinda?

„Ma saan pensioni 560 eurot. Minu eakas ema, kes on hooldekodus, saab umbes sama palju pensioni. Kuna hooldekodu eest pean maksma praegu 960 eurot, nii et kätte jääb alla paarisaja euro,“ ahastab pensionieas Marju, kes peab käima lisaks ka tööl, kuna enam ei suuda neid arveid tasuda.

Marju on 68aastane, tema ema on 82aastane voodihaige, keda üksi elav tütar ei jaksa kodus enam hooldada, kuna ema tervis on väga kehv ja ta vajab alalist hoolitsust. Kõrgetest elektrihindadest ei taha Marju mõeldagi. „Niikuinii tõstetakse jälle hooldekodude tasusid, kui mitte varem, siis 1. aprillist, sest siis tõusevad ka veidi pensionid ja see pensionitõus lähebki hooldekodudesse,“ nendib Marju tõsiasja, et igal aastal on kohatasu hind jälle tõusnud.

Hooldekodu kohatasu maksavad lapsed

Probleemi ees on ka veidi üle kahekümne aasta vanune Sirli. Nimelt saabus talle ootamatult nõue, et ta peab oma isa hooldekodu arveid hakkama tasuma. „Isa oli alkohoolik, jõi oma tervise nii läbi, et pandi hooldekodusse. Aga meie pere juures ta ei elanudki, ema lahutas temast ammu ära,“ teatab Sirli, kes on otsustanud selle maksu vaidlustada, kuna isa teda ei kasvatanudki.