Pühapäeval kui kogu Eesti end lumelaamadest välja kaevas sõitis Maalehe fotograaf Sven Arbet Järvakandi kanti Kõnnu külasse. Navigatsiooniprogramm Waze näitas teed, mis tõtt öelda küll aina väiksemaks ja lumisemaks muutus.

Aga need kelle juurde oli vaja minna kinnitasid telefonitsi, et saab läbi küll. Õige. Lahtilükatud tee ots oleks olnud 500 meetri kaugusel, aga Waze otsustas lõigata läbi küla.

Nii leidiski Sven end ühel hetkel koos autoga kesk külatänavat lumehange otsast, rattad käisid masina all ringi, maad aga enam ei puutunud. Ei saanud masin ei edasi ega tagasi.

Aga ei jõudnud me fotograaf veel isegi abi kutsumisele mõtlema hakata, kui juba marssisid ligi kaks küladaami, punased joped üll ja lumelabidad pihus.

