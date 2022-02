Leili metsalood | Põdrale meeldib kuusekoor

Nädalavahetuse lumesadu ei lasknud mind veel metsa sõita, selle asemel roobitsesin mitu tundi koduõues lund. See ei ole üldse lihtne töö, ikka raske ja aeganõudev – lumi on sügav, roobil poolemeetrise lükkamise järel juba kuhi rasket lund peal ja seejärel hooga hange otsa tõugates koormat tühjendama. Ma pole enam selles eas, et rasket tööd naudiksin, ikka vägisi pingutan. Suurele maanteele viiva tee ühe külje roobitses naabrimees enne mind puhtaks, teine pool on minu teha. Sellised need maal elamise talvised rõõmud kord juba on.