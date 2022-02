Uus Euroopa rahalaev tulekul. Kuidas maaelu edaspidi toetatakse?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Strateegiakavas on kolm suurt eesmärki: tagada põllumajanduse konkurentsivõime; hoolitseda, et tootmise kõrval oleks heas seisus ka keskkond, ning et maapiirkonnad oleksid elujõulised.

Nagu selgitab maaeluministeeriumi asekantsler Marko Gorban, on kõige enam summasid kavas suunata põllumajandustootjate elujõuliste sissetulekute tagamiseks. Selleks on ette nähtud enam kui 730 miljonit eurot.

Elujõuliste sissetulekute kõrval läheb enim vahendeid keskkonna- ja kliimaeesmärkidele. See tähendab seda, et põllumees võtab kohustuse rakendada mõnda kliima- ja keskkonnasõbralikku praktikat ning saab selle eest toetust.