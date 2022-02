Deltaks peetud viirusvariandid osutusid hoopis omikroni alatüübiks

Analüüsid paljastasid, et osa seni delta tüveks peetud proovidest on hoopis omikrontüve alatüübid. Omikroni osakaal ringlevatest tüvedest on seega veelgi kõrgem, ulatudes kuni 98 protsendini.