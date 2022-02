Aleksei Turovski lageraiest: meile on loodust vaja, loodusele meid mitte

Aleksei, kas ja miks on Teile jäänud mulje, et lageraiesse on hakatud suhtuma pealiskaudselt?

Jah, loomulikult on mul see tunne! Vaadake, see käib nii, et kui kord on niiviisi kuskil juba arvatud või mõni inimene tegi metsa maha võttes midagi valesti või mingid inimesed käitusid minuga mingisugusel moel, siis kohe hakkame olukorda üldistama. Nii tekibki tunne, et ka lageraiesse suhtutakse liiga kergekäeliselt ja teema võimendub. Lõpuks kõlab see juba kui argument ja selle õigsuses ei kahelda. Kuid eks mulle samuti meenub üks rohkem, kui 10 aastat tagasi juhtunud lugu, kui ühes männimetsas võeti kaitse alla rabapistrik ja tema elupaik. Tegemist on liigiga, mida Nõukogude ajal vähemalt 25 aastat järjest siin lihtsalt pole olnud. Proovisime seda probleemi kaua uurida ja mõista, miks seda lindu Eestis enam järsku polnud ja tagasi ka pikalt ei tulnud, kuid ühel hetkel leidis üks rabapistrike paar tee taas ühte metsa. Ja seal oli pesitsuspuu juures märk, et tegemist on ohustatud liigi elupaigaga ja seda tuleb hoida. Kui see märk sai sinna pandud, siis kahe nädala pärast mindi vaatama, et kuidas lindudel läheb ja mis on muutunud. Noh puu oli alles, märk oli alles, kuid mida polnud, oli mets ja pistrikud. See on hea näide, mida lageraie teeb näiteks sellele kindlale, ülitähtsale ökosüsteemis olevale linnule.

Sageli rõhutakse ju sellele, et kui üks mets maha võetakse, siis loomad leiavad tee teise metsa ja midagi katastroofilist ei juhtu. Kas see on liiga naiivne mõtlemine ja endale pigem valetamine?