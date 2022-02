Postiljon: see töö on eluohtlik. Pane või kiiver pähe!

Vinni valla postiljon Anneli Laskja ütleb, et sel aastal on ligipääs postkastidele erakordselt raske. Ta on selles ametis olnud 11 aastat ja nii hullu talve ta ei mäletagi. „Valli otsa mina ei roni,” on ta kindel. Lume koristamine on majaomaniku enda teha. Aga kui on vanem inimene, kes elab üksi ja kel pole kellegi abile loota (neid on tema ringil kolme-neli), siis on Anneli ikka ära punninud ja postkastini rühkinud. „Üldiselt ma aga oma eluga ei riski,” sõnab ta. Tema ring on 160 kilomeetrit, mistõttu ta ei jaksakski postikastiesiseid puhtaks kraapida. Probleem on ka trepikodade esised, kuhu sahk on lume kokku lükanud ja need on kivikõvade känkratena ees.