Valga vald katsetab tänavalampide tumendamist elektri säästmiseks

Öisel ajal on liikumist vähem, nii et energia kokkuhoidmiseks reguleeritakse keskööst kella viieni hommikul tänavavalgustite valgustustugevust erinevates lõikudes kuni 50 protsendi võrra väiksemaks. Totaalset pimendust ei tehta kusagil, samuti ei piirata valgustust ülekäiguradadel. Mõnedel kergliiklusteedel testitakse siiski pärast keskööd ka valgustuse 90-protsendilist vähendamist. Eeldatavalt taipavad hilised suusatajad ja jalgratturid oma pea või sõiduvahendi külge kinnitada lambi, ja koerajalutajad liiguvad niikuinii oma loomade tempos, vähendatud valgustugevus neid loodetavasti väga ei mõjuta.

Praegused kõrged energiahinnad mõjutavad valla eelarvet samasuguse hoolimatusega, nagu nad mõjutavad eratarbijat. Kuna tänavavalgustusele ostetakse elektrit börsihinnaga, on mõju valla rahakotile märkimisväärne. Asevallavanem Kaupo Kutsar ütles, et Valga tänavavalgustuse arve detsembrikuu eest on ligikaudu kaks korda suurem, kui see oli novembri eest. Tänavavalgustuse ajutine optimeerimine on sellises olukorras paratamatu kriisilahendus ja kuna see peaks eelduste kohaselt andma märgatava kokkuhoiu, tuleb seda kindlasti katsetada.