Karmen Jolleri koduaeda visati pakk ähvarduskirju: „Oma rahva maha müünud inimrämps! Põrgus lõpetad!”

Jolleri sõnul tuleb talle ohtralt ähvardusi ka veebikanalitest. Kui ta midagi sotsiaalmeediasse postitab, siis ähvardused ka tulevad. Praegu tunnistab arst, et keskmine ähvardus on talle nagu hane selga vesi, ent raskeks muutub olukord siis, kui sõim ning ähvardused jõuavad tema vanemateni. „Nad loevad miskipärast veel kommentaare Delfist ja Päevalehest, kus mõni sõimab mu välimust ja mõni ähvardab,” rääkis Joller. Ta sõnas, et igal vanemal on halb oma lapse kohta selliseid arvamusi lugeda. „Minu jaoks on raske, et see nende jaoks nii raske on,” ütles Joller.