Tasub teada, et Läti taaraautomaatidesse sobivad pudelid on märgistatud ussikujulise pandimärgiga ja selle olemasolul lisandub joogi hinnale 10 senti. Seega on Läti pandisüsteem sarnane Eestis kehtivaga ehk tarbija maksab toodet ostes pakendi pandihinna, mille saab pakendi tagastuse käigus tagasi. On aga ka mõningad erinevused.