Keskkonnaminister Erki Savisaare sõnul on rikkumismenetluse tõttu lühiajalise meetmena plaanis kõigis Natura elupaikades raie peatada ja kasutada seda aega selleks, et otsida pikaajalisi lahendusi, mis tähendab nii vajalikke seadusemuudatusi kui uuringuid.

„Raieteatisi on aega 28 kuud menetleda,” lisas minister. „Keskkonnaamet loodab, et konkreetsed teatised, mis tulevad, saab siiski kolme kuuga läbi töötada - kontrollida üle, kas viidatud alal on kaitsealune metsaelupaik või ei ole.” Seadusemuudatustega loodab minister ühele poole saada käesoleval aasta jooksul.