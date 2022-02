Toidujagamiskapp aitab toitu päästa

„Eestis visatakse igal aastal hinnanguliselt ära 84 000 tonni söömiskõlbulikku toitu. Ajal, mil toiduhinnad kallinevad on iga prügikasti jõudev toit häbiks meie ühiskonnale, rahalisest kahjust rääkimata,” rääkis FudLoopi kaasasutaja Tarmo Seliste.

Kuidas toidujagamiskapi süsteem toimib?

Ettevõte kogub oma koostööpartneritelt kokku toidu, mis on söögiks kõlblik, kuid mille realiseerimise tähtaeg on lähenemas ning toimetab selle toidujagamiskappi. „Oma peamiste partneritena näemegi jaekaubandusettevõtteid,” ütles Seliste, kelle sõnul huvi sellise koostöö vastu on olnud suur. „Oleme pidanud läbirääkimisi toidu annetamise osas paljude ettevõtetega ja soovime tagada kapi hea varustatuse toiduga algusest peale.”

Kuna kõige rohkem toitu jääb üle siiski kodumajapidamistes, siis edaspidi soovib ettevõte välja arendada võrgustiku, kuidas ka kodudest toitu kokku koguda.

Kuidas tagatakse, et toit oleks kapis värske?