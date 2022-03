KIIRUSTAGE | Maalehe populaarse krimisarja uusi raamatuid on võimalik ette tellida veel vaid paari päeva jooksul!

Kesk-Soome jõest leitakse teismelise tüdruku surnukeha, aga see oli 30 aastat tagasi. Nüüd huvitub toonasest tragöödiast äsja töö kaotanud netiajakirjanik Saana. Samal ajal toimub Helsingis mõrv, kus surnukehale on põletatud krooni kujutis. Juhtumi uurimine tehakse ülesandeks raskeid aegu läbi elava kriminaalkomissari Jan Leino rühmale. Kuidas on omavahel seotud ammune surmajuhtum ja värske mõrv ning kes on salapärased kuningad?

Soome krimikirjandust, mis on äärmiselt maalähedane ja inimlik, tõlgitakse siinmail kahetsusväärselt vähe. Elina Backman on uus tulija, kes lõi ukse jalaga valla – „Kui kuningas sureb” tunnistati põhjanaabrite aasta parimaks debüütromaaniks.

Iraanist Taani pagedes kaotas kuulus luuletaja Manash Ishmail silmist oma naise Amina, kes on nüüd otsekui maa alla vajunud. Manash Ishmail palub abi ajalehe Globalt Londoni korrespondendilt Nora Sandilt, et too aitaks tal naise üles leida. Amina jälgi ajades satub Nora varjatud paikadesse, kus illegaalsed pagulased end lakkamatus hirmus ametivõimude eest peidavad. Nora õpib tundma maailma, kus mõned inimelud on vähem väärt kui teised.

Annad sõrme, võtab käe. Geir Tangen on Norra tuntuim krimkade blogija ning loomulikult hakkas tal hinges kripeldama, et miks peaks kirjutama teiste loomingust, kui võiks ise luua. „Maestro“ tõusiski hoobilt Norra raamatumüügi edetabeli tippu.

Thomas Enger, „Varjusurm”





Kahetsusväärselt pole Thomas Enger siinmail üksinda esinenud, küll aga kahasse teise Norra suurepärase krimikirjaniku Jørn Lier Horstiga, ent nüüd saab see viga parandatud.

„Varjusurm” on esimene raamat ajakirjanik Henning Juuli saagadest. Üksikust telgist Oslo haljasalal leitakse rinnuni maasse kaevatud naise laip. Ta on kividega surnuks loobitud, tema seljal on piitsaarmid ja tema käsi maha raiutud. Juul kaotas kahe aasta eest tulekahjus poja. Nüüd, tööle naastes, peab ta uurima tapetud naise lugu, ja kuigi õige pea leiab politsei kahtlusaluse, saab Juul aimu, et kogu asi on palju keerulisem.

Yrsa Sigurðardóttir, „Kes teisele hauda kaevab”





Island on krimkamaailma tõusev täht ning Yrsa Sigurðardóttir üks neist, kes pisikese saareriigi üleilmselt tuntuks tegi. „Kes teisele hauda kaevab” pärineb tema varasemast loomingust, kus peategelaseks on õbluke, kuid kange advokaat Thóra Gudmundsdóttir.

Seekord läheb Thóra appi hotellipidajale, kes väidab, et tema ostetud kinnisvaral esineb „varjatud viga“: seal nimelt kummitab. Ühtlasi aga mõrvatakse lähedasel rannal hotelliga seotud noor arhitekt ning hotellipidaja osutub kuriteos peamiseks kahtlusaluseks. Raamatus on Islandit ja selle kummalise riigi räpast ajalugu.

Mats Olsson, „Karista ja lase surra”





Mats Olsson on paljude tiitlitega pärjatud Rootsi ajakirjanik ja vorminud raamatuisse isiklikke kogemusi ning põnevuse tekitamiseks lisanud neile värvi.

Olssoni raamatute peategelane Harry Svensson, mõistagi ajakirjanik, jõuab pärast luhta läinud seiklust öises Malmös tagasi oma hotellituppa ja märkab naabertoa irvakil ukse vahelt magavat tuntud artisti, kelle kõrval lamab surnud naine. Loomulikult peab sellest ilmuma artikkel. Peagi toimub Göteborgis üsna samasugune mõrv. Tapetud on Svenssoni tuttav. Algab sarimõrvari tagaajamine, kusjuures ajakirjaniku seisukohalt on väga soovitav, et päevavalgele tuleks vaid osa tõest.

