Kas omikron on lastele ohtlikum? Teadlased alles püüavad seda välja selgitada

Lastel on sarnaselt täiskasvanutega omikrontüve sümptomid enamasti kergemad. Samas on haiglaravi vajavate laste hulk üle maailma suurem kui eelmiste koroonatüvede ajal. Mis on selle taga?