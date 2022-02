Selle aasta maisisilod on nii toiteväärtuse kui käärimise kvaliteedi poolest head ja väga head. Umbes 70% analüüsitud silode kuivainesisaldus on üle 30% ning sellega kaasneb ka hea tärklisesisaldus, mis paremates proovides on üle 300 g/kg, keskmisena jääb 250–270 ümber.