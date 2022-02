Kui siiani on mõned traktoritootjad tulnud välja prototüüpmudelitega, mida põhimõtteliselt võib nimetada robottraktoriteks, millel puudub üleüldse kabiin ja juhikoht, siis JD seekordset n-ö isesõitvat traktorit saab siiski ka rooli taga istuv inimene juhtida. See on vajalik kas või selleks, et põllule sõita, sest liikluses vastne masin omapäi siiski veel osaleda ei suuda.

Küll aga saab autonoomne traktor iseseisvalt põllul hakkama.