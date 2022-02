Leili metsalood | Kevadel sulab lumi nagunii ära

Sellist kokku pressitud sulalund on peaaegu võimatu, raske ja üsna mõttetu maja ümbert kusagile pillama hakata. Kui uksest väljapääs saab lahti kaevatud, on juba hästi, sest kui mitte varem, siis vähemalt kevadel sulavad lumekuhjad kindlasti ära.

Sel talvel olen hakanud leppima olukorraga, et lumeroobi, kühvli ja käte-jalgade jõul tegutsev vanamoor polegi nii kõikvõimas nagu varem tundus. Tuleb tänulik olla sellele vähesele, mis selles eas inimesele jäänud on ja mitte alla anda.

Tegelikult on siiani ilus talv olnud, mõõdukalt külm ja lumine. Sellisel talvel saab ka metsaraiet teha, kartmata masinatega langile rööpaid tekitada. Minu metsas jäid kuuse- ja männioksad vaalu, millel liikuv väljaveotraktor pinnasesse jälgi ei jäta. Aastate pärast on oksad kõdunenud ning annavad metsamullale rammu. Pole ma siiani metsast oksi välja tuua lasknud ja ei lase ka seekord. Millal jälle ükskord raiet teha lasen ja kuidas siis otsustan, praegu veel ei tea. Võimalik, et kaasiku raie korral ikka tasuks oksad hakkeks teha.