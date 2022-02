Maalehega liitus Madis Jürgen

“Maailm muutub meie ümber kiiresti, infot on väga palju ning ajakirjanduse roll olulise väljasõelumises on üha tähtsam. See on minu jaoks keeruline ja huvitav korraga ning kui mind Maalehte kutsuti, võtsingi seda kui võimalust,” sõnab Inga.

Inga tööks on koos Marju Reitsakuga Maalehe veebis aktuaalsete teemade kajastamine ja uudistevoo haldamine.

Mari Kukk on varem töötanud peamiselt ajakirjades. Maalehe veergudele on ta jõudnud kirjutada nii uudiseid kui ka pikemaid persoonilugusid, neid viimaseid ta enda sõnul teistele teemadele eelistabki.

“Pean ütlema, et tegemist on minu unistuste töökohaga,” ütles Mari Maalehte tuleku kohta. “Mulle meeldib Maalehe sõbralik hoiak ning on tore, et saan nüüd ka ise sellise ajakirjanduse tegemises kaasa lüüa.”

Madis Jürgenil oli Maalehte kõige lühem tee: mõnikümmend sammu. Nii palju maad on Eesti Ekspressi toimetusse.

“Ma olengi rohkem Maalehe mees,” on Madist kuuldud nii mõnigi kord ütlemas. Nüüd sai ammuräägitu teoks ja sellest nädalast on omanäoliste reportaažide ja olemuslugude legend endale Maalehes oma laua saanud. Madise jaoks on see natuke liiga toimetuse keskel, sest ta on harjunud aeg-ajalt jalgu lauale tõstma. Kuidas seda aga nüüd teha, kui daamid tihedalt ümberringi? Ehk leevendab asja see, et Maalehe ajakirjanikud palju aega laua taga nagunii ei veeda ning Madiski on tuntud mehena, kes meelsasti mööda Eestit ringi liigub.

Tema mullu Eesti Ekspressis avaldatud olemuslugu Seaküla Simsoni võitlusest Afganistani sõja painajatega on üks nominente 2021. aasta parima olemusloo tiitlile.

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja märkis, et uusi inimesi on riburada lisandunud juba eelmisest aastast, kui Delfist tuli Maalehte Eget Velleste ja ajakirjast Maakodu Marju Reitsak, kes on olnud toimetusele tõhus ja rõõmustav täiendus.