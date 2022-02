Eestis on rahvastikuregistri järgi 25% asustamata eluruume – kortereid ja elamuid. Riik tutvustab nädala pärast kaht uut maapiirkondade kahanemise uuringut. Uuringu autorid loodavad, et need avavad lõpuks ka nende omavalitsuste silmad, kes ei julge veel kahanemist tunnistada.