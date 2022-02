Tuhanded tühjad majad Eestis: “Me peame kokku leppima, kas laseme asjadel minna või lammutame näiteks väikesed paneelmajad”

Arhitekt, rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik ja OECD uuringu Eesti-poolne koordineerija Andres Levald räägib, et see, et maapiirkonnad kahanevad, ei tohiks tulla enam kellelegi üllatusena, kuid samas ei arvestata sellega alati planeeringutes.

Rahandusministeeriumi projektijuht Dmitri Moskovtsev loodab, et kaartide näitamine, kust on näha, millised konkreetsed majad on hõivatud, millised pooltühjad ja millised täiesti maha jäetud, aitab omavalitsusjuhtide silmi avada. “Kui maja on kas või pooltühi, siis on probleem tõsine. Enamasti on juba muresid näiteks küttepakkumise või võlgadega.”

“Püüame seda teha nii, et inimesed aduks konkreetseid mastaape. Mulgi vallas on praegu piltlikult öeldes terve Abja-Paluoja suurune piirkond tühje eluruume täis. Tegelikkuses on need mööda valda laiali, kuid niimoodi ükshaaval hooneid vaadates ei pruugi probleem nii tõsine tunduda,” selgitab projektijuht.

Viimastel nädalatel on uuringumeeskond mööda Eestit ringi sõitnud, et omavalitsusjuhtidele ja spetsialistidele tulemusi tutvustada.

“Neid omavalitsusi ühendab see, et viimase 20 aasta jooksul on nende rahvaarv kõige rohkem vähenenud. Meie ülesandeks on ühelt poolt vaadata, kas andmed on korrektsed ja kus need tühjad elamud asuvad. Lisaks selgitame välja, kas andmed näitavad seda, mida ka kohapeal tuntakse,” sõnab Tallinna Tehnikaülikooli teadur ja uuringu projektijuht Kristi Grišakov.

“See on negatiivne sõnum, mida kohalikud poliitikud ei taha omaks võtta. Andsime juba aastaid tagasi maakonnaplaneeringutega suuniseid selle kohta, et ehitatud maade laienemist tuleb tagasi tõmmata ja keskenduda hoopis keskustesse, kus on ka töökohad ja teenused. Kuid see pole vallavanemate ja volikogude teadvusesse piisavalt jõudnud.”

Levaldi sõnul saigi OECD uuring algatatud seetõttu, et probleemi tõsidusele suuremat tähelepanu juhtida. “Väga paljudes riikides maadeldakse tegelikult sarnaste probleemidega, näiteks Ida-Saksamaa piirkonnas. Seal on asja tõsiselt suhtutud, aga juba olukorras, kus 10–15% korteritest on tühjad. Võrdluseks – Eestis on rahvastikuregistri järgi 25% asustamata eluruume – kortereid ja elamuid. Lisaks kasvab meie hoonestatud ala hoolimata sellest, et elanike arv väheneb. See on viinud väga hõreda asustusmudeli tekkeni.”

Ka Grišakov räägib, et kohtumised omavalitsustega on näidanud, et enne uuringu tulemustega tutvumist ollakse hulga optimistlikumad kui peaks. “Vähemalt intervjuu esimesed poolteist tundi. Pärast seda hakkavad juba realistlikumad noodid tulema ja hakatakse aktiivselt kaasa mõtlema, mida olukorra parandamiseks teha saaks.”

Tegelikult on kõik omavalitsused teinud ka ise mingisuguse rahvastiku muutuste ülevaate arengukava koostamiseks. See unustatakse aga projektijuhi sõnul arengukava edasises sisus kiiresti ära. “Ükski tegevus, mis arengukavas seisab, ei küsi: kellele me seda ehitame? Või kas kõik need piirkonnad on vajalikud ka tulevikus?”

Enamasti reageeritakse jõulisemalt vaid siis, kui tühjad hooned tekivad omavalitsuse südamesse. Üldjuhul jäävad elanikest tühjaks aga väiksemad külad ja vanad kolkoosikeskused, mis on keskustest eemal. “Neil lastakse omasoodu kõduneda. Samas alati pole “süüdi” ka linn või vald – kui teenused nagu postkontor või pood kaob, siis ega seal elu pikalt ei jätku.”