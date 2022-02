Sealihaga isevarustatus on Eestis vaid 80% ja sektor suurtes raskustes, paraku tõmbub kodumaine seakasvatus kõrgete söödahindade ja madalate kokkuostuhindade tõttu veel enam koomale. Eesti valitsus on toetanud seakasvatust erakorraliselt 2,4 miljoni euroga, mis maksti välja jaanuari lõpus. Paljudele tootjatele tõi see leevendust, paraku Haameri pere jaoks oli ka see erakorraline abi juba lootusetult hiljaks jäänud.