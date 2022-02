Fotokunstnik Kaupo Kikkase maailmalõpu maailm

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kaupo Kikkas vihjab, et järgmine tema teos peaks valmima täpselt aasta pärast. "See on tummfilm, mis tuleb ettekandele sõber Erki Pärnoja suurteose osana," täpsustab Kikkas.

Ja lisab: "Siin ongi praegu esimene koht, kus ma selle avalikult välja ütlen. See haagib nii igavikuliste kui ka metsateemadega. Loomulikult loodan, et järgnevad aastad annavad “Sisekosmose” näitusele tiivad ja see hakkab oma elu elama. Maailmas ja Eestis on muidugi neid täiesti kunstiväliseid argiseid asju hetkel väga palju, mis kripeldavad oluliselt rohkem kui looming."

Aga milline on Kaupo Kikkase fotograafias edastatud maailmalõpp? Ja mis sellele järgneb? Midagi peab ju järgnema, nagu filmi lõppedes tuleme kinost välja või paneme teleka kinni. Ja maailma algusele pidi midagi eelnema.

Kaupo Kikkast pisut tundes võib öelda, et otsest vajadust tal Eestis näitust teha, pole. Mujal maailmas kogutud tuntus ja piltnikutöö eest teenitud honorarid võimaldavad tal oma pilte teha ja nägemusi realiseerida kus tahes. Kuid alati tekib tema tööde puhul küsimus, kas Kikkas loodab nii maailma päästa. Kes teab.