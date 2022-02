Tüli Natura metsade ümber. Erametsaliit: "Meile valetati!". Rainer Vakra: "Ei valetatud!"

Otepää vallas asuv metsaeraldis. Paberite järgi on tegu Natura elupaigatüübiga kood 9010, "Vanad loodusmetsad". Tegelikult on see mets, mille omanik on uuendanud ja mida korduvalt hooldanud. Alates reedest on seal metsamajandamine kuni 28 kuuks peatatud ja metsaomaniku investeering on tuulde lennanud.

FOTO: Erakogu