Targu Talita ajakirja talvenumber aitab valida sobivat nuga ja valmistub uueks aiahooajaks

Uus Targu Talita ajakiri keskendub sel korral nugadele, sest meistrite kinnitusel on terav ja käepärane nuga lausa inimõigus! Me ei pea enam leppima viletsate nugadega, millega saab nüsida, mitte lõigata. Sepp Mart Salumaa taob valmis funktsionaalse noa, mille eeskujuks on vähemalt 2000 aastat vana arheoloogiline leid ja seletab, mis on erilist ühes sepa tehtud noas.