Kas teise pensionisamba väljamakse mõjutab maksuvaba tulu arvestust?

Kuni 1200eurose kuusissetulekuga ehk aastatuluga kuni 14 400 eurot on inimese maksuvaba tulu 500 eurot kuus ja 6000 eurot aastas. Aastatulu kasvades 14 400 eurolt 25 200 euroni hakkab maksuvaba tulu aga vähenema ja aastatuluga üle 25 200 euro on maksuvaba tulu null eurot.

II sambast tehtud väljamaksed, mis on maksustatud tulumaksuga määras 20% või 10%, ja pärijale tehtud väljamaksed ei mõjuta maksuvaba tulu kuni 6000 eurot aastas. Nii saavad kuni 1200 eurose kuusissetulekuga inimesed endiselt arvestada, et nende maksuvaba tulu on 500 eurot kuus. Sellest hoolimata, et eelmisel aastal saadi teisest pensionisambast kätte kopsakas summa, mis võis küündida isegi paarikümne tuhandeni.