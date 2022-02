„Kui inimene otsustab dokumenti taotleda teeninduses, mitte iseteeninduses, siis eelnevalt aja broneerides võtab dokumendi taotlemine aega umbes 10 minutit,” ütles politsei- piirivalveameti identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Annika Pärna.

Tõepoolest, elava järjekorra vältimiseks saab ettenägelik inimene endale veebis broneerida PPA teeninduspunkti minekuks aja. Ent veebis pakutavate vabade aegade puudus on nii suur, et näiteks Tallinnas, Tartus ning Viljandis on esimesed vabad ajad enam kui kahe kuu pärast ehk aprillis.Kõige kauem tulebki politseiteenindaja vastuvõttu oodata Viljandis, kus esimest vaba aega pakuti alles 26.aprilli pärastlõunaks.