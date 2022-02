VIDEOD | Sigatsemine raudteel – adrenaliin laes, tagajärgedele ei mõelda

Raudtee, fooride, tõkkepuude ja perroonide lõhkumised, rongide loopimised kividega, esemete ja kivide panemine rööbastele – see on vaid osa loetelust, millega Eesti Raudtee ja Elron igal aastal kokku puutuvad. Ainuüksi eelmisel aastal registreerisid ettevõtted kokku üle 260 vandalismi juhtumi ning igal aastal tuleb neil teha nendega seoses kümnetesse ja kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuvaid kulutusi.

„Kuidas vandaalitsejad endale aru ei anna, et nende tegude tagajärjed võivad mõjutada tuhandete inimeste elusid? Näiteks nende oma, kes õnnetuse toimumise ajal rongis on,” ei mõista Eesti Raudtee turvajuht Marius Kupper.

Loos on videod ja fotod.