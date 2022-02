Kolmapäeval teatas välisministeerium keskkonnaministeeriumile, et Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse lõpetada Eesti suhtes järgmised rikkumismenetlused. Tegu on rikkumismenetlustega, mis algatati seetõttu, et Eesti ei viinud oma seadusandlust õigel ajal EL määrustega kooskõlla.