Uuri oma muldi kaardilt

„Kuivad mullad on põuakartlikud ja põllukultuurid kannatavad neil sageli põuakahjustuste all. Parasniisketel muldadel on taimed suhteliselt hästi veega varustatud, niisketes ehk gleistunud muldades esineb liigniiskuse tunnuseid, märjad ehk gleimullad tuleb kuivendada liigniiskuse leevendamiseks. Väga märgadel muldadel on juba pealmises kihis valdavalt turvas, seega tuleb nende kasutamist põllumajanduseks põhjalikult kaaluda,“ täpsustab Penu.