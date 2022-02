Omapäi lesivad hülgepojad ei vaja inimese abi

Siimson toonitas, et mistahes moel hülgepojaga kontakti loomine võib loomakest ohustada. „Selle asemel, et hülgepoega katsuda, toita või teda pildistada, palume temast kiiresti eemalduda. Kindlasti ei tohi hülgepoegi endaga kaasa viia. Loomapoegadele on oluline anda rahu ja neid liigsest stressist säästa," sõnas Siimson.