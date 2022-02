TELEUUDISED | Ekstsentriline poliitik ja šarmantne Piret Laos

Neljapäeval, 24. veebruaril kell 21.20 on ETV ekraanil verivärske dokumentaalfilm “Lydia”, mis portreteerib laulupidude hinnatud dirigenti ja muusikaõpetajat Lydia Rahulat. Muusikaarmastust on ta lastesse süstinud juba üle poole sajandi. Rahula elutöö on aga Tallinna Poistekoor, kus tema taktikepi all on meesteks sirgunud mitu põlvkonda poisse. Filmi kulminatsiooniks on XXVII laulupidu “Minu arm” 2019. aastal. Mida elab emotsionaalselt ja füüsiliselt läbi dirigent Eesti rahva suurimal peol?