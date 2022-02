Vallad küsisid RMKlt nii küttepuid kui seda, kas mets saab otsa

Niisugust omavalitsusepõhist kava pole Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) varem koostanud. RMK peametsaülema Andres Sepa sõnul soovib RMK vallarahvale selgitada, et metsa mõistuspäraselt ja pika vaatega majandades ei ole vaja karta selle otsalõppemist. Selleks koostatigi omavalitsuste kaupa ülevaade eelmisel kümnendil tehtud metsatöödest – nii raietest kui ka uue metsa rajamisest ja hooldusest. Kavades on ka prognoosid järgmise kümne aasta metsatöödest, tuues sealjuures välja, missugused on selliselt plaanitavate tööde tulemusel riigimetsad omavalitsuses kümne aasta pärast.

RMK ootus on ka koos omavalitsustega täpselt ära määratleda, millised on igas vallas kogukonnale olulised metsad ehk kõrgendatud avaliku huviga (KAH) alad.

Jõelähtme vallavanem Andrus Umboja leiab, et KAH-alade sisu on üle hinnatud – kaasatakse, justkui küsitakse, aga tegelikult metsa majandamist see sisuliselt ei muuda.

Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi sõnul saavad nende valla inimesed aru, et metsa majandatakse. "Vaadake, meil on siin kogu aeg tööstusrajoon olnud, ja kui tööstust ei tee, siis raha pole."