„Päris väiksena ei teadnud ma üldse, et vanaisa on kuulus teadlane. Ta ise ei väljendanud seda kuidagi,” räägib kirjandusteadlane, ajakirjanik ja tõlkija Rebekka Lotman, „Müras ja mängis oma lapselastega, tagus poole ööni kaarte, ennekõike turakat, nagu me seda nimetasime. Ta luges meile palju ja selgitas teoste tähendusi. Eriti armastas ta lugeda värsivormis muinaslugusid: Puškini muinasjuttu tsaar Saltaanist, ka Kornei Tšukovski imelugusid. Näiteks "Barmalei" on mul siiani suuresti peas, sest samu palu loeti ette korduvalt. Elasime neid iga kord üha uuesti läbi, avastasime aina uusi nüansse.”