METSAKOOL | Metsamajanduseta oleksime üle kümnendiku vaesemad

Riiklikku statistikat ei tehta nii, et sealt just metsa- ja puidusektori osa selgelt välja tuleks. Seetõttu tellitaksegi igal aastal eraldi uuring, mis korjab andmed kokku äriregistrist, statistikaametist, Eurostati World Input Output Database'ist ja OECDst.

Metsa- ja puidusektorina on vaadeldakse uuringus metsamajandust, puidu mehaanilist ja keemilist töötlemist ning mööblitootmist.

Mööblit tehakse ka muudest materjalidest peale puidu, osakaalu on aga uuringu jaoks võimatu välja tuua. Samas on olemas ka ettevõtteid, kelle põhitegevusalana on registreeritud midagi metsakauget, kuid kes sisuliselt tegutsevad puidusektoris . Neist on teadaolevad sisse arvatud. Lisatud on ka Riigimetsa Majandamise Keskus, mis äriregistris ei kajastu.

Välja jäid ettevõtted, kes polnud majandusaasta aruannet esitanud. Füüsilisest isikust ettevõtjad, keda metsa-puidu valdkonnas oli 2019. aastal registreeritud 1537, on sisse arvatud juhtudel, kui nende kohta on info piisav. Neidki võib tegelikult rohkem olla, sest hea töömees jõuab teha nii metsa kui muud maal vajalikku.

Selline eri allikatest andmete ammutamine toob kindlasti kaasa ebatäpsusi arvestuses, kuid suurusjärkudes-proportsioonides pole põhjust kahelda. Suures plaanis võib öelda, et ilma metsade majandamiseta oleks Eesti kümnendiku võrra vaesem. Mida see tegelikult tähendaks?