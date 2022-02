Lugeja kirjutab: olen automaatse elektrihüvitisega täielikult rahul – see oli ootamatult suur!

"Eelmise kuu elektriarve oli mul ka rohkem kui kaks korda suurem. Püüdsin elektri tarbimist selle ehmatuse tõttu ka pisut vähendada, aga mitte üldise mugavuse arvelt. Ma ei oodanud mingit riigipoolset toetust ja minu meelest oli see ootamatult suur. Igatahes arvan, et leitud lahendus on sobiv, mugav ja abiks kõigile tarbijatele. Ma ei näe põhjust kurta!" ütleb ta.