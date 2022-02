Eelmise aasta viljelusvõistluse põldudel arvutati välja ka CO2 jalajälg. Vähima jalajälje astus teraviljakasvatajatest Madis Pruus Väätsa Agrost. „Midagi erilist me ei teinud, pigem hoidsime kulutused mõistlikkuse piirides,” ütleb agronoom Madis Pruus. „Me ei väeta üle, igal põllul on juba olemas sõnniku järelmõjust tulenev toiteelementide foon ning peamiselt kasutame mullasõbralikku minimeeritud harimist.”

Kui edu võtmesõnadest rääkida, on nendeks sõnnik, lupjamine ja täpsed põllukaardid, mille järgi rammutatakse põldu just nii palju kui vaja.