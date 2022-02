Eesti Laulu superfinaal kujunes Viljandi siseasjaks

Armeenia köögis Soso Juures, mida peab Stefani isa Sasun Airapetjan, on laual lilled ja iga sisse astuv klient surub tal kätt ja õnnitleb. Tema mõlemad lapsed – Stefania ja Stefan – on viljandlaste silme all üles sirgunud ja andsid juba lapsena kontserte.

Minimal Wind ft Elisabeth Tiffanyle andis aga tuule tiibadesse kultuuriakadeemia. Bändiliikmed nendivad, et seal õppimine ja Viljandis elamine on neile nagu loomepuhkus. Taavi-Hans Kõlar märgib, et pealtnäha vähemate võimaluste kiuste on Viljandis muusikatootmiseks suurepärased võimalused.

Mis teeb Viljandi nii eriliseks?