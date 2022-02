Riigilt ootavad metsaomanikud ja metsasektoris töötavad inimesed vabandust ja vastutuse võtmist

Paanika on tema sõnul viidud juba selleni, et paljud võtavad oma metsi maha ennetavalt kartuses, et äkki võetakse neilt metsad käest ja kaotatakse ära ka see n-ö 20 tihu seadus (metsateatist esitamata võib metsaomanik raiuda kuni 20 tihumeetrit puitu kinnisasja kohta aastas. Kui raiutav maht seda ei ületa, ei pea metsamaal väljaspool tiheasustusala luba küsima). „Lõpuks hakkab metsaomanik oma enese metsast puid varastama – kui absurdseks veel minna saab? Meie esivanemad on need maad koos metsaga välja ostnud higi, pisarate ja valuga ning maksnud nende eest kõrget hinda. Nüüd tulevad mingisugused Euroopa Liidu ametnikud, võtavad ühes siinsete tegelastega kätte ja joonistavad oma suva järgi maha jooni ning panevad metsaomanikke enda tegemata töö eest vastutama.”

Pärispea poolsaarel on aga asi hapu, sest mehe sõnul muutub uue keeluga 80% piirkonna metsadest selliseks, kus metsast ei tohi enam puupulkagi välja vedada. „Minu sõbral on metsa 6,09 ha ja probleem on selles, et 1/3 jäetakse majandatavaks, 2/3 mittemajandatavaks. Mida see selle inimesega teeb? See tähendab katastroofi, sest kõik, mis mittemajandatavas metsas maha kukub, see sinna ka jääb. See on kohalike metsade surm ja see otsus hävitab täielikult majandusmetsad,” toob mees välja ühe näite paljudest.

„Need inimesed, kes „elavad” kontoris, ei tea, mida tähendab kohaliku inimese jaoks mets,” ütleb Kristjan, kes selgitab, et nende kandis elavad peamiselt pensionärid, kes kütavad oma kodud soojaks puudega. Mõni neist teeb metsa enda tarbeks, mõni 20 tm haaval ka teistele müügiks, et ise leib lauale tuua. „Aga mida nad nüüd siis tegema peavad, kui ühel hetkel mingid ametnikud lihtsalt tõmbavad kaardile jooni ja ei luba kohalikke oma metsa,” küsib mees, kes lisab, et pealegi see Natura uus kaart, mis ei tea kust äkitselt välja ilmus, on üks paras väljamõeldis. „Vabandust väljenduse eest, aga see on porno!”

Mees on samal ajal nördinud ning tuld ja viha täis. Ta ütleb korduvalt, et metsa tuleb teha nii, nagu metsa seisukord seda nõuab, mitte nii, nagu ametnikud kirjutuslaua taga ütlevad, sest nii me jääme kogenud saemehe sõnul lõpuks oma metsadest ilma. „Olen meie kandis (Kuusalus) metsalõikusega tegelenud nüüd igapäevaselt ja koormus aina kasvab, kõik tahavad oma metsad kiiresti maha võtta. Tänagi läksin metsa naisterahvale, kes tahab kiiresti 500 tm kahe kuuga välja võtta. See teeb 12 tm päevas ja saemehena on see ikka paras väljakutse ja pagana raske töö. Aga see on võimalik ja me teeme selle ära,” toob Kristjan välja järjekordse näite, milleni on riigi otsused viinud. „Selle konkreetse kliendi probleemiks on see, et tema metsatükk pole ei liha ega kala ehk ta kardab, et kogu mets läheb lõpuks lukku. Üks tükk tal juba on rannakaitse keelu all ja sellega pole tal enam midagi teha. Nüüd see, millele ta sai raieloa, siis selle tahab ta aprilliks puhtaks teha.”

Olgu veel üle korratud, et Kristjan on saemees, kes metsas tööd tehes saab iga jumala päev oma särgi korralikult märjaks, kuid sellest hoolimata, et töö on füüsiliselt raske, on ta pühendunud juba viimased 23 aastat sellele, et metsad oleksid jätkusuutlikud. Pealegi on ta täielikult harvesteride vastane. Ja just see teebki meele eriti mõruks, et temasugused töökad maainimesed, kes hoolivad oma kodukohast, loodusest, metsast ja puudest, surutakse rutakate otsustega veelgi suuremasse vaesusesse. „Metsast ei tule raha kergelt. Saemehena pean ma kuramuse palju vaeva nägema. Selle 23 aastaga olen pidanud kõik ise otsast lõpuni muretsema – tehnika, tööriided, kliendid ja kohad, kus tööd teha, ja võimalused, kuhu puid müüa. See pole kergelt tulnud. Kui nüüd metsad lukku pannakse, teeb see elu ikka raskeks küll.” Kuid elu ei lähe raskeks vaid neil, kes metsas tööd teevad, maaelu tervikuna muutub veelgi haavatavamaks.

Suve lõpuks kahekordistuvad küttepuude hinnad ja puid tuleb hakata ostma järelmaksuga