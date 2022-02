Natura raiepiirangud osutusid lubatust pea 10 000 hektari võrra suuremaks

Eelmisel nädalal kuulutas keskkonnaamet välja raiekeelu Natura metsaelupaikades, mis jäävad piiranguvööndisse. Rangema kaitsekorraga sihtkaitsevööndites oli metsamajandamine piiratud juba varem.

Metsaomanik Mait Mölder Alutaguselt sai piirangutest teada Maalehest. “Mina, üksainuke metsaomanik, olen viimastel aastatel andnud tööd otseselt kuuele inimesele. Kui paljud inimesed jäävad selle otsusega ilma teenistusest, samuti riik maksudest? Kuidas ei jõua selline lihtne arusaamine poliitikute ja ametnike ajudeni?” imestab ta.

Ka turismiettevõtjad imestavad, et maal, kuhu nad on heauskselt investeerinud, võidakse igasugune tegevus keelata.

Inventeerimisjuhendi järgi võib Natura elupaikadeks määrata ka sellised alasid, kus loodusväärtusi ei ole. Range kaitse alla võib võtta maa, kus loodetakse väärtuste taastumist või mis jääb väärtuslike elupaikade vahele, selleks et saaks teha suurema kompaktse kaitseala. Taolisi alasid nimetatakse potentsiaalseteks Natura metsaelupaikadeks. Seda Natura elupaigamudelil põhinevat kaardikihti näevad aga vaid ametnikud.