Leili metsalood | Puidu turustamisest metsaühistu kaudu

Kui omaniku ja metsaühistus puidu müüki korraldava isiku vahel valitseb usalduslik õhkkond, siis ei teki omanikul kahtlust, et äkki petetakse teda koguste või hinnaga. Minu kogemus eelmistest kordadest on, et hinnalisema sortimendi kohta, nagu okaspuupalk või kasepakk, saadetakse vastuvõtul palkhaaval mõõtmise (tollimise) leht ka omanikule. See lisab usaldust metsaühistu kaudu puidu turustamise vastu.