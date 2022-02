JURIST VASTAB | Kas taluõues abihoone ümberehitamine suvemajaks nõuab ehitusluba?

Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad selle füüsikalised omadused. Ehitamine on ka pinnase või katendi ümberpaigutamine sellises ulatuses, millel on oluline püsiv mõju ümbritsevale keskkonnale ja funktsionaalne seos ehitisega.

Ehitise laiendamine on ehitamine, mille käigus muudetakse olemasolevat ehitist sellele juurde- ehk külge-, peale- või allaehitamisega. Ehitise ümberehitamine ehk rekonstrueerimine on siis ehitamine, kui ehitustegevuse käigus olemasoleva ehitise omadused muutuvad oluliselt.

Seda, kas ehitamiseks on vajalik ehitusteatis või ehitusluba, sõltub sellest, kuidas ehitis on kirjeldatud.