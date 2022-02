Robotettekandja katab vasikatele laua viis korda päevas

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kõpu Põllumajanduslikus Osaühingus on 640 lehma ja teist sama palju noorloomi. Huvipakkuv on see, et Eestis levinuimat, holsteini tõugu musta-valgekirjusid lehmi on ettevõttes kõigest veerand. Ülejäänu moodustavad punased veisetõud. On Eesti punast, punasekirjut holsteini jmt tõuge.

„Jah, mulle meeldivad tõesti punased lehmad,” kinnitab Kõpu PM OÜ juhataja Tõnu Vreimann. „Nende toodang jääb mustakirjude omast küll pisut alla, aga usun, et nad on selle võrra tervemad ja tugevamad. Ja piima rasva- ning valgusisaldus on kõrgem.”

Hariduselt on parim loomakasvataja hoopis TPI raadioinsener, kes tuli Kõpu kolhoosi energeetikuks.