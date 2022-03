1990. aasta sügisel käis Maalehe toimetus Rootsis, et tutvuda sealse ajakirjanduse ja põllumajandusega. Võõrustajaks oli Landi toimetus. See reis Estonia pardal on paljudel meeles ilmselt elu lõpuni. Tallinnast Stockholmi sõites oli torm 30 m/s, nii et laev pandi öösel merel ankrusse. Kohale jõuti plaanitust kuus tundi hiljem.

FOTO: Erakogu