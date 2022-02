EKSKLUSIIVSED FOTOD | Lüllemäel peeti tõelist Bangladeshi pulma

Heaks endeks ja abieluõnneks on pruudil-peigmehel mitmeid ülesandeid. Muuhulgas otsitakse veega ja lilleõitega täidetud kausist sõrmust. Selle leidja on tulevikus domineerivam pool või siis selle paari elus õnne toov. Olgu öeldud, et Fariha leiab sõrmuse enne Suzoni.

FOTO: Jassu Hertsmann