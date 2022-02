Koroonaga hädas inimesed püüavad end BioBlockiga ravida. Kas sellest on abi?

Eriti laialt tunduvad nakatunud hädas olevat nohuga. Kellel lihtsalt nina kinni, kellel läheb taskurätikuid kuhjade kaupa, aga ebameeldiv mõlemal juhul. Sotsiaalmeedias hakkas mõne aja eest levima teave, et vastikust haigusseisundist püütakse võitu saada BioBlocki ninasprei abil. Osa ravis sellega nohu, teised lasid otse kurku, lootuses, et seal sisalduvad antikehad aitavad ka siis, kui viirus on juba saadud.

Perearst Argo Lätt ütles selgituseks, et BioBlock ei ole ravim, vaid Eestis müügil tootena, mis on heaks kiidetud terviseameti piiripealsete toodete komisjoni poolt.

„BioBlockiga ei ole hetkel tehtud ühtegi kliinilist uuringut, mis tõestaks selle toote tõhusust reaalses elus aktiivse COVID-19 infektsiooni korral,“ sõnas ta. Aga miks see ikkagi ei aita?