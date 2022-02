Elmar Vaher: see ongi vaenlase soov, et inimesed end ise üles krutiks

Olukord Ukrainas muutub kiiresti pingelisemaks. Kui palju see teie igapäevast tööd mõjutab?

Väga palju mõjutab. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) juhtimine on alates Valgevene hübriidrünnakust teistsugune, oleme tõstnud kriisivalmiduse astmelt Alfa astmele Bravo.

Mida te Bravo puhul teisiti teete?

Vahetame tihedamalt infot kaitsepolitsei, välisluureameti ja sõjaväeluurega ning oleme käivitanud strateegilise staabi. Eriti hoolega jälgime olukorda piiril.

Üldisemalt öeldes oleme valmis kiiremini hindama olemasolevat infot ja langetama kiiremaid otsuseid. Arvestame, et kuni kehtib Bravo, ei võta me reede õhtul koju minnes vabalt, ei võta vabalt ka nädalavahetust.

Hästi, teie teate, mida te teete. Aga mida peab ette võtma tavaline inimene, kelleni iga päev jõuavad ärevad rindeteated? Ostma konserve ja patareisid? Aga kas sellest piisab?

Oluline on tegutseda nii, et ise ei tekitaks kriise. See ongi vaenlase soov, et inimesed end ise üles krutiks.

Vaadake, mis toimub igal neljapäeval Stenbocki maja ees. Politsei, kes kannab sinimustvalget enda õlal (koputab käisel olevale lipuembleemile) ja südames, on meeleavaldustel selleks, et tagada kõikide inimeste turvalisus. Samal ajal peame olema valmis otsustavalt käituma inimestega, kes kannavad sedasama sinimustvalget, kuid ei käitu seaduskuulekalt

See on meie jaoks 30 aasta jooksul esimest korda niisugune olukord. Juba seetõttu oleme pidanud oma rolli ümber mõtestama. Aga ma saan kodanikest aru, erinevat infot on väga palju, ongi keeruline mõista, mis toimub. Siiski tuleb arvestada, et osalt on see infomüra taotluslik ja eesmärk ongi segaduse tekitamine.

Ja ikkagi – mida lihtne inimene siis peaks tegema?

Kui oled aus ettevõtja, kes maksab ausalt makse, siis tulekski nii jätkata. Lihtsa Elmar Vaherina mõtlen mina juba ette, mida teha siis, kui tuleb kas või elektrikatkestus ja majas pole vett ...

... teil on veevaru?