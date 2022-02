Plaan kümneks aastaks – karusid ja hunte tuleb Eestimaale kõvasti juurde

Keskkonnaamet kinnitas uue suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskava kümneks aastaks.

Eesti lamba- ja kitsekasvatajate liidu juht Vallo Seera leiab, et eks me peame kõik siia Eestimaale ära mahtuma, nii loomad kui inimesed.

Eesti mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk nendib, et karusid on juba praegu paljuvõtu.

Eesti Jahimeeste Seltsi tegevjuht Tõnis Korts on tervikuna kavaga tööga rahul. “Osalesime ise selle koostamises, tegime hulga ettepanekuid ja paljusid neist ka arvestati.”

Jahimehed ei olnud vastu, et arvukuse ülempiiri tõsta, aga nende ettepanek oli alampiir jätta endiseks.