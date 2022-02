Kadrina päästehoone täitub annetustega Ukrainale: kogutakse hügieenitarbeid, voodipesu, patju ja tekke

Esimese annetajana jõudis reede hommikul Kadrina päästehoonesse Kadrina piirkonnapolitseinik Martin Mikola. Tema sõnum oli selge: "Kogu olukorda Ukrainas on raske sõnadesse panna, annetamine on vähim, mida teha saan nende inimeste abistamiseks."

Maaleht jõudis päästehoonesse koos kohaliku pillimehe ja akordioniõpetaja Margus Laugesaarega, kes kandis kaht kotti voodipesuga. Ta ütles, et annetab kurbuse ja rõõmuga Ukraina toetuseks ja pealegi polevat välistatud, et ta perekond saab enesele peagi ukraina verd sugulase.

Ta kõrval toimetav ja telefonikõnesid vastu võttev kohalik päästjate juht Raido Nagel arvas, et juba homseks on annetusi nii palju, et peab autole sappa panema pritsimeeste järelkäru ning esimese treti Tallinnase Punase Risti kogumispunkti ära tegema. Sealt jõuab see Ukrainasse edasi.